Anote Aí

publicado em 20/04/2018

Poço profundo

A SAEV (Superintendência de Águas e Esgoto) celebra hoje, às 14h, convênio com a Caixa Econômica Federal. O dinheiro será para viabilizar as obras complementares do poço profundo perfurado no setor Oeste da cidade.









Crescimento

Os últimos conjuntos habitacionais foram construídos além da rodovia Péricles Beline. E, conforme anunciado, o próximo empreendimento habitacional também será edificado na zona oeste. Daí a necessidade de entrar em operação urgente o poço profundo perfurado na administração passada.









O ato

O ato de assinatura do contrato entre a autarquia e a Caixa Federal, marcado para hoje, tende a ser bastante concorrido. Além das autoridades políticas, o próprio superintendente Waldecy Antonio Bortolotti se encarregou de convidar personalidades do município para testemunhar a cerimônia.









Dono da bola

Waldecy Bortolotti está vivendo um grande momento da sua vida profissional. Recentemente, quando revelada uma dívida preocupante herdada pelo atual governo, com a maior parcela por conta da SAEV, Waldecy se apressou em apagar o incêndio. Ele procurou o colunista para dizer que a pendência da autarquia era perfeitamente administrada. E sem crise.









Passado e futuro

Bortolotti é comprometido com o governo de Junior Marão, onde ocupou o cargo de vice-prefeito. Agora, escolhido a dedo pelo Dado para um dos mais importantes postos do primeiro escalão do governo, a SAEV, ele tem feito o meio de campo direitinho, naquilo que lhe compete, evitando qualquer confronto entre o passado e o presente.









Show de primeira

Mudando de assunto, amantes da música sertaneja tem hoje uma sextaneja especial. Mais uma vez o promotor de eventos Marcinho Costa vai contemplar Votuporanga com um grande show. A atração é Zezé di Camargo e Luciano. O local será o amplo salão de festa na Ilha do Pescador. Uma boa pedida.









Marcinho

Falando nele, Marcinho Costa está com o seu escritório artístico em novas e modernas instalações. Agora no Jardim Universitário, na rua Antonio Frederico (ao lado do Celtas). Os amigos comemoram mais esta conquista. Esse votuporanguense é “prata da casa” e merece todo o sucesso, atuando num ramo profissional muito competitivo, ele é um grande vencedor.









Novo deputado

O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, dono de uma base eleitoral respeitável nesta região e que lhe tem garantido seguidas eleições para deputado, vai agora tentar passar o seu prestígio político para o seu filho, Édson Coelho Araújo Filho. O herdeiro é pré-candidato a deputado estadual pelo MDB.









Meu filho...

Neste sentido, o prefeito de Rio Preto tem percorrido os eventos da região. No último fim de semana foi presença na Festa do Milho, em Jaci. Mas lá encontrou um concorrente de “cara feia”. Itamar Borges, segundo se comenta, não está nada feliz com a pré-candidatura do filho do Edinho. Este vai disputar o mesmo eleitorado.









Memória

Itamar Borges se diz cria do Edinho. Ambos nascidos em Santa Fé do Sul. Itamar foi vereador aos 21 anos quando Edinho já era deputado estadual. Os dois formam no mesmo partido (MDB) e disputam o eleitorado da mesma região. Até aqui, foram Edinho federal e Itamar estadual. Agora o caldo azedou.









E mais:

Edinho Filho tem sinalizado que vai formar dobradinha com o vice-prefeito de Rio Preto Eleuses de Paiva (PSD), que já foi deputado federal. Itamar poderia até engolir se a dobradinha fosse com um candidato do MDB a federal.









Mudança de rota

Itamar chegou a ser um nome lembrado para concorrer a deputado federal neste ano. Ele próprio descartou, mas, por certo, não esperava essa do Edinho. Itamar trabalhou politicamente a praça de Rio Preto, onde mantém inclusive escritório político. Agora, prestes a começar a colheita, o Edinho surge com um fato novo.









De pai pra filho

Numa das suas passagens por Votuporanga no ano passado, este colunista perguntou ao então recém empossado prefeito de Rio Preto se o filho dele seria candidato a deputado. Edinho foi sincero: “todo pai deseja que o seu filho siga seus passos e ocupe um dia o seu posto, mas isso não depende só do pai. É preciso a vontade do filho”.