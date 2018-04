Anote Aí

publicado em 19/04/2018

A culpa é de quem?

O conceituado arquiteto Jorge Augusto Seba, secretário de Planejamento, jogou no colo do Governo Federal a culpa pelo déficit habitacional no município. O negócio não é bem assim. Nossos prefeitos poucos se preocuparam com a falta de moradia popular.









E mais:

Se faltou boa vontade do Governo Federal, também pipocou o governo de SP. Prova disso foi o recém construído São Lucas, inaugurado pelo então secretário de Habitação, Rodrigo Garcia. O prazo de entrega daquelas poucas unidades foi prorrogado no mínimo umas três vezes.









Méritos

Junior Marão foi o que mais investiu no setor habitacional, e o prefeito João Dado segue no mesmo caminho. Recorda-se que no primeiro ano do seu governo Junior Marão sentiu na pele o déficit habitacional de Votuporanga ao presenciar o estádio “Plínio Marin” lotado para acompanhar o sorteio de cento e poucas unidades.









A história

O primeiro conjunto habitacional da cidade veio nos anos 60 no governo de Dalvo Guedes com as 100 casas construídas pela CECAP, ao lado da antiga sede da regional da CESP (hoje escola do Sesi). O Pró-povo foi uma iniciativa própria da cidade com terrenos doados pela Prefeitura nos anos 70, na administração de João Nucci. A partir daí surgiram as Cohabs.









Resumo

Os prefeitos que cobraram habitação popular foram contemplados. Veja o caso de Rio Preto, por exemplo, que sempre expandiu com moradia popular e construiu bairros populosos, como o Solo Sagrado.









Justiça seja feita

Mas Votuporanga não pode reclamar de verbas federais. São extraordinárias as conquistas junto aos últimos governos federais com a intervenção do então deputado Dado. As maiores conquistas dos últimos anos viveram de Brasília. O Dado tem o valor total de todas essas obras.









Palestra

Com o aval da Associação Comercial, o empresário e presidente das Lojas Riachuelo, Flávio Rocha, faria palestra neste domingo, às 9h, no Centro de Convenções. No entanto, em razão de diversas solicitações dos associados e convidados em geral, a ACV informou que a palestra será transferida para uma nova data.









Presidenciável

O palestrante Flávio Rocha já tem o seu direcionamento político. Ele assumiu recentemente a pré-candidatura à presidência da República pelo partido PRB. O PRB é o partido que tem como base a igreja Universal do Bispo Edir Macedo, além do comunicador e um dos campeões de votos em SP, Celso Russomano.









João Garcia

Em Votuporanga, a liderança do PRB está nas mãos do empresário João Garcia (antes era o João do PT) que foi o candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Osvaldo Carvalho. Aliás, amigos de João Garcia garantem que ele está articulando a sua pré-candidatura a deputado federal pelo PRB. Por enquanto, ainda nada definido.









Lide

Em Rio Preto é esperado para o dia 3 de maio o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele vem para um café da manhã a convide da Lide, que reúne empresários de toda a região. A exemplo do CEO da Riachuelo, Meirelles é outro que tenta viabilizar a sua candidatura à presidência da República pelo MDB. Enquanto não tem palanque, o jeito é fazer palestras técnicas.









O tema

Como ex-ministro da Fazenda, Meirelles vai falar sobre a retomada da economia e os desafios no setor para os próximos anos. Nos tempos atuais, o tema é palpitante. Se a sua palestra convencer a plateia, ele ganha adeptos a sua pré-candidatura.









De saída: