Anote Aí

publicado em 18/04/2018

Santo da casa

O votuporanguense Laurence Casagrande já não é mais o secretário de Transporte. O novo governador paulista Márcio França chamou para o lugar dele Mário Mondolfo. É apenas uma questão política. O novo secretário é indicação do PR- Partido da República, que faz parte do bloco que apoia França para o governo de SP nas eleições de outubro.





É de amargar

O novo secretário dos Transportes Mário Mondolfo tem como padrinho político Waldemar Costa Neto, aquele envolvido no escândalo do mensalão.





Dado

Mas a posse do novo governador de SP, Márcio França, está sendo comemorado pelo prefeito João Dado. Este se diz amigo do governador e tem o seu partido (Solidariedade) na base de apoio do novo governo. Dado está otimista com a nova fase no Palácio dos Bandeirantes.





Falando nisso,

A pesquisa Data/Folha divulgada na última segunda-feira, dia 16, aponta o ex-prefeito de SP, João Dória(PSDB), na liderança com 29% de intenção de votos. A segunda posição é do empresário Paulo Skaf (MDB), com 20%. Márcio França(PSB) aparece com 8%





Confiança

Ao contrário do que possa imaginar, partidários de Márcio França manifestaram-se otimistas com os 8% registrados na pesquisa. É que a mesma pesquisa indica que apenas 9% dos eleitores paulistas dizem conhecê-lo. Para eles, o tempo vai determinar o crescimento nas pesquisas do candidato.





Filho ilustre

Discreto, como lhe convém, o votuporanguense diretor geral da Polícia Federal, Dr. Rogério Galloro, deixou o seu gabinete em Brasília e veio para Votuporanga na semana passada. A passagem dele por aqui não foi nada festiva. Ele veio para o velório de uma tia e aproveitou para rever os familiares.





Sem comentários

Pessoas da família que estiveram com o Dr. Galloro garantem que ele, em nenhum momento, se referiu sobre as suas atividades profissionais. Nada sobre a “Lava Jato”, que seria uma pergunta natural.





Visita

Quem passou pela Cidade FM ontem foi o ex-presidente da Câmara, que também foi candidato a prefeito pelo PMDB, Osvaldo Carvalho. Ele não demonstra vontade de concorrer a nenhum cargo eletivo nas eleições deste ano. E mais: tende apenas a apoiar os candidatos do seu partido.





Essa é boa:

Em Rio Preto, o vereador Anderson Branco (PR), fã de carteirinha do deputado e pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, pediu para incluir “Bolsonaro” no sobrenome dele dentro da esfera legislativa. Isso sim que é gostar do candidato.





Negativo

Claro que o presidente da Casa, Jean Charles (PMDB), negou o pedido. Anderson Branco é pré-candidato a deputado estadual no time de Bolsonaro. Sobre a negativa, ele diz que vai recorrer apresentando recursos administrativo.





Na Veja

“O sonho dourado de Lula para os próximos dias era que a sua prisão desencadeasse uma onda de protestos semelhante a de 2013. O PT avisou a ele, porém, que não tem caixa para bancar a ida de militantes às ruas”.





Munição pesada

Ainda da Veja, coluna Radar: Antes de deixar a Prefeitura, João Dória recebeu um telefonema de Márcio França. Em tom nada amistoso, o novo governador de SP avisou: “Olhe o Diário Oficial. Agora é guerra”.





Em maus lençóis