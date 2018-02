Anote Aí

publicado em 08/02/2018

Contas aprovadas

Terça-feira, dia 6, na inauguração da concessionária Toyota, numa roda de empresários, o ex-prefeito Junior Marão era o mais sorridente. E tinha boas razões para isso. Ele havia recebido a informação de que o Tribunal de Contas do Estado de S. Paulo, naquela data, havia protocolado a aprovação das contas do seu governo na Prefeitura de Votuporanga.





Satisfação

Uma notícia dessa, para um ex-prefeito, é o mesmo sentimento de ganhar na loteria para um cidadão comum. E tem ex-prefeito enrolado no Tribunal de Contas até hoje. E mais tempo do que durou o seu mandato na Prefeitura. Juninho Marão tem bons motivos para comemorar. Está tudo ok!





Assediado

Como sempre, muito assediado pelo público, formou-se em torno dele uma grande roda. A maioria empresários do seu círculo de amizade. Mas ele, que está chegando de uma recente viagem pela Europa, também procurou se inteirar dos assuntos políticos.





Emerson

Um dos que chamou Junior Marão para uma conversa reservada foi o vereador e ex-secretário Emerson Pereira (SD). A princípio, Emerson queria saber das pretensões de Juninho em voltar à Prefeitura. Nem sim, nem não. É o tempo que vai dizer, teria ouvido como resposta. Mas o Emerson ouviu alguns conselhos ao pé do ouvido.





CuiDADO!

Mudando de assunto, corre no WhatsApp uma mensagem ameaçadora ao prefeito João Dado (SD), disparada por Marco Fanelli. Trata-se de um sindicalista que já fez “gato e sapato” com a política de Mirassol. Aqui, ele surge repentinamente, insultando o prefeito (e vereadores) dizendo que o “bicho vai pegar” se ele continuar virando as costas para a população.





Saúde

Aliás, no vídeo ameaçador ao Dado, o sindicalista de Mirassol refere-se principalmente a situação da saúde pública. Por incrível que possa parecer, no atual governo, esqueceu-se das queixas contra as unidades de saúde. Na Câmara, pelo visto, os vereadores não têm do que reclamar. Pelo contrário, a secretária Márcia Reina tem recebido elogios.





Renatão