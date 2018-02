Anote Aí

publicado em 04/02/2018

Esqueça tudo...

Sabe aquela pendenga do ano passado, quando a Prefeitura tomou partido contra o Bloco Oba!, exigindo cumprimento do contrato de utilização do recinto da festa, em favor da cervejaria Itaipava? Pois bem, na época, o bafafá foi parar na Justiça. Mas isso é assunto superado. Esqueçam tudo. Entramos no clima do Carnaval.





Lua de mel

Na volta que o mundo dá, Prefeitura e Bloco Oba! estão vivendo em “lua do mel”. De passagem pela nossa redação, neste fim de semana, o empresário Matheus Rodero, do Bloco Oba!, estufou o peito para dizer que “nunca houve neste país (fez lembrar aquele ex-presidente) um prefeito que tanto fizesse pelo Oba! como está fazendo o João Dado”. Ah! Que coisa linda.





Abre alas

A Prefeitura disponibilizou homens e máquinas para dar um banho no recinto da festa. Além disso, os serviços foram fiscalizados no local pelo secretário de Obras Gilmar Aurélio, o Gaspar, pelo vice-prefeito Renato Martins, entre outros graduados da Prefeitura, disposto a oferecer todo apoio necessário a quem, de verdade, faz o Carnaval famoso de Votuporanga.





Mamãe eu quero...

Em contrapartida, Matheus Rodero está retribuindo, oferecendo um baita show para a Prefeitura incrementar o Concha Folia. O show com o cantor “Seu Moço” acontece de graça para o público, no domingo, na Concha Acústica, à tarde.





Meu ídolo

Por essas e outras, Matheus Rodero disse que ele (e o pessoal do Oba!) quer se aproximar ainda mais do Dado, visando outros eventos futuros. No fundo mesmo, é uma boa notícia essa aproximação, principalmente para quem gosta de Carnaval.





Palanque

Falando no Carnaval do Oba!, o palanque político será armado num camarote na segunda-feira de Carnaval. Entre outros já têm presença confirmada o secretário de Estado de Assistência Social, Floriano Pesaro (PSDB), o deputado estadual Itamar Borges (PMDB), a cúpula política de Votuporanga e outros não menos votados na região. Outros nomes serão anunciados.





Em casa

Segundo Matheus, que está pilotando o palanque do Carnaval e recepcionando os convidados, o secretário Floriano Pesaro chega na sexta-feira e só sai de lá na quarta-feira de cinzas. Se o Carnaval do Oba! render votos esperados, ele já sai de lá eleito. Em tempo: Pesaro é candidato a deputado federal nas eleições de outubro.





Copa de Tênis Marão

Bombou neste fim de semana a Copa de Tênis Marão Corretora de Seguros, que reúne atletas renomados de vários pontos do Brasil. Na primeira rodada, na sexta-feira, o público surpreendeu até os organizadores. O certame termina hoje em embate importante entre os finalistas. Em tempo: o torneio é aberto ao público.





Em alta

Com a realização da Copa de Tênis e os bons shows programados no Verão Legal do Assary, a sexta-feira foi de grande movimento no clube do lago. Os estacionamentos internos de veículos esgotaram facilmente todas as vagas e filas intermináveis de carros se formaram ao longo da avenida João Gonçalves Leite.





Obras

Uma das associações das mais ativas em Votuporanga mais uma vez vai investir no seu patrimônio. Na reunião de quinta-feira, a diretoria da Associação Italiana aprovou a construção do seu portal de entrada. A presidente Bernadete Bernadeli recebeu “sinal verde” da sua diretoria para dar início às obras.





De volta...

Para o futuro. O juiz de direito José Manoel Ferreira Filho está retornando para o Fórum de Votuporanga após exercer as suas atividades na comarca de Rio Preto. Nesse tempo em Rio Preto ele respondeu como juiz eleitoral e presidiu o pleito para prefeito em 2016.





Votuporanguense

Detentor do título de Cidadão Votuporanguense, o dr. José Manuel nunca “tirou os pés” da cidade. Embora trabalhando em Rio Preto, ele sempre manteve residência na cidade e a sua presença, nos fins de semana, era rotineira nos acontecimentos sociais. Voltou para lugar que nunca saiu e onde desfruta de muita amizade.





