Anote Aí

publicado em 01/02/2018

França

O prefeito João Dado (SD) disse em entrevista nesta semana para o jornal Diário da Região, de Rio Preto, que o seu candidato para a sucessão do governador Geraldo Alckmin é Márcio França (PSB), atual vice-governador. E justificou: “Não há motivo para não apoiar aquele candidato que o partido Solidariedade apoiar”.





Paulinho da Força

Dado explicou que segue a recomendação do cacique do seu partido, o sindicalista e deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força. O prefeito citou ainda a importância da fidelidade partidária para justificar a sua preferência na corrida eleitoral para o governo de SP. Vai com quem o Solidariedade estiver.





Emerson

A fidelidade partidária pregada pelo Dado também foi a maneira que ele encontrou para mandar um recado ao vereador Emerson Pereira. “Na Câmara ele não será oposição para nós, o que seria um desastre para ele”, sugerindo que o vereador siga a orientação do partido





R$ 14 milhões

Ainda na entrevista, Dado enalteceu o apoio que tem recebido de deputados que, segundo ele, enviaram cerca de R$ 14 milhões para o município em emendas parlamentares em 2017. “Não posso reclamar dos deputados”, afirmou. “Em 2018 já recebemos R$ 10 milhões”, comemorou.





Carlão

Sobre a sua ligação com o deputado de Votuporanga, Carlão Pignatari (PSDB), Dado garantiu que ele tem sido “um parceiro do município”.

Honesto

Dado afirmou ainda que “todo centavo que chegar dentro de Votuporanga vai ser usado em obra pública. Não será um centavo desviado. Não será mal aplicado. Tenho essa forma de proceder e a vida eu toda fui muito sério”, disse.





Vida dura

Dado enfatizou as dificuldades de ser prefeito. “Beira a crueldade o que a gente sofre”. Ele lamentou as críticas que recebe nas redes sociais e se solidarizou com os prefeitos: “Sei o que eles estão passando. Cada um deles (prefeitos) devem ser homenageados. Ser deputado é mais light”, disse o Dado, que já experimentou a cadeira de deputado federal.





13º para o Prefeito

Na entrevista em Rio Preto, o prefeito de Votuporanga defendeu o pagamento do 13º salário e do abono de férias para agentes políticos como ele. Afirmou que aguarda um momento “socialmente adequado” para reabrir uma discussão sobre o assunto em Votuporanga. Recorda-se que ele chegou a fazer a proposta, mas preferiu recuar.





Candidatura

O vice-governador Márcio França, que também ocupa o cargo de secretário estadual do Desenvolvimento, Ciência e Inovação, tenta emplacar a sua candidatura a sucessão de Geraldo Alckmin. Contudo, a missão não é nada fácil.O PSDB não quer abrir mão de candidatura própria e o nome mais cotado é do prefeito de SP, João Dória.





De Bike

Falando nele, o prefeito de SP, João Dória (PSDB), está lançando um programa chamado “Bike Sampa”. O programa consiste em colocar 2,6 mil bicicletas à disposição da população. A novidade está nas redes sociais.





Ilha Solteira

Condenado por ato de improbidade administrativa, o prefeito eleito de Ilha Solteira, o ex-deputado Édson Gomes, terá de pagar uma multa de R$ 100 mil, além da perda dos direitos políticos por cinco anos. Ele foi acusado de contratar rádio que prestou serviços aquém daqueles firmados em contrato.





Gostar da sogra