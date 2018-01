Anote Aí

publicado em 28/01/2018

Plantão de Farmácias

Está constando na pauta da Ordem do Dia,na sessão de amanhã, segunda-feira, na Câmara Municipal, o projeto do vereador Hery Kattwinkel, que altera o horário de plantão de farmácias. Aliás, teve jornal local que noticiou que esse projeto já foi aprovado na sessão passada. Na verdade foi dado apenas entrada para análise nas Comissões.





O teor

De acordo com o tal projeto, as farmácias 24h, basicamente formadas pelos estabelecimentos de redes, terão o seu expediente prolongado. O funcionamento de sábado passaria das 8h às 14h (atualmente é até às 12h). E nos dias de semana das 7h30 às 20h (atualmente até às 18h).





Discussão

O plantão das farmácias em Votuporanga sempre foi assunto delicado. E toda vez que se toca nesse assunto dá “pano prá manga”. Uma farmácia de rede chegou até expor faixa no seu estabelecimento pedindo liberdade para estabelecer o seu horário de funcionamento. A coisa não é tão simples assim.





Cautela

A verdade é que os proprietários de estabelecimentos farmacêuticos já se entenderam há muito tempo sobre o esquema de plantão. Quem chegou depois terá dificuldade em alterar o que está estabelecido. Portanto, não estranhe se esse projeto for arquivado definitivamente.





Companhia de Reis

A Prefeitura, através da secretaria da Cultura, promove neste domingo o Encontro de Companhia de Reis. É uma iniciativa para manter a tradição. O culto aos Santos Reis é tão presente em Votuporanga que a comunidade local construiu igreja em louvor aos Santos Reis.

Cidade FM

A Cidade FM nunca esteve ausente do Encontro de Reis. E sempre registrou um elevado índice de audiência, numa prova de que uma considerada parcela da população gosta e aprecia o evento. Com apoio da Prefeitura e do comércio, a Cidade FM mantém a tradição e vai cobrir o encontro deste domingo.





Festival

O saudoso professor e folclorista Iris Barbieri, quando nomeado pelo prefeito Luiz De Haro, como secretário de Educação, Cultura e Turismo, nos anos 70, criou o Festival Folclórico na Concha Acústica, por ocasião do aniversário da cidade. A festa consistia em competição de grupos de dança de catira, violeiros, A melhor Vóz da Cidade e o Festival de Companhia de Reis.





A festa

A pedido dos próprios participantes, a partir dos anos 80, a festa de reis deixou de ser competição para se tornar apenas Encontro de Companhias. Louva-se o poder público em manter a tradição da festa que é cultuada por muitos fieis religiosos.





Nova homenagem

Mudando de assunto, o projeto aprovado na Câmara, na semana passada, concedendo o nome de Prefeito Hernani de Matos Nabuco para a avenida da Coacavo, suscitou uma outra discussão. E o Ginásio de Esportes, do Jardim Santo Antonio, que já tinha o nome do ex-prefeito?





Novo nome

Consta que o mesmo projeto (de autoria do vereador Meidão) que emplacou o nome do Nabuco na avenida, extinguiu o nome dele do Ginásio de Esportes. Sendo assim, uma outra personalidade falecida, como determina a legislação, deve ser perpetuada no local. Seria um novo projeto para votação no legislativo.





Caravanas

A propósito da aprovação do projeto que concede o nome de Nabuco a uma das avenidas da cidade, os mais antigos comentam o carisma do saudoso prefeito. Ele notabilizou-se por prestigiar as lideranças da cidade e periodicamente formava caravana para reivindicar do governo em SP. Essas viagens eram famosas e mostravam a força política de Votuporanga.





Sede do governo

Nabuco tornou-se tão amigo do governador Carvalho Pinto, que este chegou a instalar a sede do governo de SP por três dias em Votuporanga. O governador despachava diretamente de um imóvel na rua São Paulo (em frente a praça), onde diariamente eram hasteadas solenemente as bandeiras de São Paulo e do Brasil.





De saída

Ironizam que na primeira eleição de Nabuco, em Votuporanga, em 1960, a tendência da sua vitória estava tão clara que diziam nas ruas que até os sapos da lagoa torciam prá ele. Os sapos cantavam “buco,buco, buco”.