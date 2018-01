Anote Aí

publicado em 23/01/2018

Renatão

O vice-prefeito Renato Gaspar Martins (DEM) está convicto de que o seu padrinho político, o secretário estadual de Habitação, Rodrigo Garcia, será mesmo candidato a vice-governador. Na chapa, quem sai na cabeça é o atual prefeito de SP, João Dória (PSDB). Mas, Rodrigo ainda tem entrave para ser vencido.





Obstáculo

Conforme se propala, o único entrave para selar a dobradinha Dória/Rodrigo está sendo o atual ministro das Comunicações Gilberto Kassab (PSD). Este está no páreo para ser o vice de Dória. A voz corrente é de que Rodrigo Garcia tem muito mais aceitação no interior do Estado.





Em casa

Rodrigo Garcia (DEM) e Gilberto Kassab (PSD) fizeram juntos uma brilhante carreira política. A dobradinha era Kassab, da capital, como deputado federal, e Rodrigo Garcia, oriundo de Tanabi, como candidato a deputado estadual. Ambos pela legenda do Partido da Frente Liberal (PFL), que mais tarde transformou-se no DEM.





Ascensão

Kassab fez carreira política fulminante ao ser eleito como vice-prefeito de SP na gestão de José Serra. Depois de Serra, Kassab se elegeu prefeito da capital e levou para a sua principal secretaria o parceiro Rodrigo Garcia. Lá, ele recebia também os prefeitos do interior.





Desavença

Mas o caldo azedou entre os dois quando Gilberto Kassab fundou o PSD, um novo partido que Rodrigo Garcia não aderiu e preferiu ficar no DEM, tornando-se o nome forte da sigla partidária no Estado. Ambos voltaram as boas, mas nunca com a mesma intensidade de antes. E agora, eles disputam a indicação para vice-governador.





Prestígio

Em Votuporanga, Gilberto Kassab (PSD) tem como grande aliado o empresário Rolan-dinho Nogueira, que é o presidente do seu partido na cidade. Essa ligação política do Rolandinho com Kassab rendeu para Votuporanga importantes recursos financeiros conseguidos pelo ex-prefeito Junior Marão e agora, mais recente, pelo Dado.





Carnaval

Mudando de assunto, o Centro de Eventos “Helder Galera” começa a ganhar formato de sambódromo para a realização do Bloco Oba!. Quem acompanha de perto a movimentação no local sabe que é um trabalho de folêgo para deixar o espaço pronto para acolher milhares de foliões.





Essa é boa

Uma juíza eleitoral de Goiás, na semana passada, autorizou candidaturas avulsas para deputados. Explico: o cidadão que quiser ser candidato neste ano não precisa estar filiado a nenhuma partido. Pode uma coisa dessa?





Sem vínculo

A juíza comunicou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que determine a inscrição de candidato “não vinculado a partidos políticos”. Se a moda pega, qual será a finalidade dos partidos políticos?





Polêmica

O fato do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, aparecer na televisão sendo conduzido pela Polícia Federal com algemas nos punhos e nas canelas tem gerado polêmica. Há quem diga que não precisava disso, uma vez que não oferecer perigo. Outros, no entanto, acham que ainda foi pouco.





De saída: