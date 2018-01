Anote Aí

publicado em 11/01/2018

Futebol

Ninguém contesta que o futebol promove a cidade. Por esse Brasil afora, muita gente sabe que Votuporanga está no mapa porque ouviu falar da Votuporanguense. O time se projetou no cenário esportivo e já figurou algumas vezes até na Loteria Esportiva quando esta loteria era de fato muito concorrida. Mas manter o futebol tem o seu preço.





Apoio

E a cena se repete. O que assistimos hoje é uma corrida desenfreada de diretores do CAV em busca de patrocinadores para tocar o futebol. A competição é curta. Votuporanga, num espaço de pouco mais de dois meses, vai se apresentar diante de equipes competitivas e de expressão no Estado de SP. Serão jogos difíceis. E a torcida é para o time não decepcionar.





Passo a Passo

Merecem destaque algumas empresas e serviços que investem no futebol para ajudar a projetar Votuporanga no cenário esportivo. Uma dessas representações é a Escola de Educação Passo a Passo, do Sistema de Ensino Dom Bosco. Já desde os últimos anos que a Passo a Passo marca presença no uniforme da Alvinegra incentivando o futebol em Votuporanga.





Em alta

A Passo a Passo é hoje uma referência em educação em Votuporanga. A escola cresce em conceito e também no espaço físico. Aliás, desde quando instalada, nunca parou de crescer. E louva-se esta iniciativa da sua diretoria, em especial do diretor financeiro, Rodrigo Antonio Fuzeto, de se integrar na vida da cidade, ajudando entre outras iniciativas também no futebol.





Garfinhu’s

Uma das novidades programadas para emplacar o 2018 no comércio de Votuporanga é a chegada do Garfinhu’s. Trata-se do novo restaurante da família Elcio Rodolfo, naquele mesmo espaço já conhecido de restaurante, na rua Pernambuco, próximo da praça São Bento. A expectativa é para a abertura no mês de fevereiro.





Estrutura

No comércio de alimentação, com o padrão especial de self-service com muitas opções, o Garfu´s (av. Vale do Sol), comandado pelo Junior e pela Elaine, é apontado como show de bola. Eles conhecem do ramo e atuam no mercado com larga experiência. Partindo desse princípio, pode-se dizer que o Garfinhu´s, que será aberto brevemente, não é apenas mais um. Ele vem mesmo para emplacar o 2018.





Em tempo:

Seguindo aquele mesmo raciocínio de empresas que apóiam do futebol, louva-se o Garfu’s, restaurante que tem renovado o seu contrato todo ano para ajudar Votuporanga a manter o seu futebol profissional. São empresas que investem para manter a Votuporanguense em campo de jogo.





Novo pacote

Mudando de assunto, o governador está mandando para a Assembleia Legislativa de São Paulo um novo lote de 20 cidades que passarão a receber recursos como “Município de Interesse Turístico”. Como se recorda, Votuporanga foi aprovada no primeiro pacote. Agora vem as cidades da região.





Fernandópolis

Agora, constam desses 20 “Municípios de Interesse Turístico” quatro da nossa região. São eles: Fernandópolis, Jales, Paulo de Faria e Sud Mennuci. Com o novo lote, o Estado de São Paulo passa a contar com 71 cidades enquadradas no projeto. Convenhamos: algumas delas não tem atrativo turísticos nenhum.





Fiel da balança