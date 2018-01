Anote Aí

publicado em 10/01/2018

Deputado

O deputado federal Fausto Pinato (PP) que se cuide. O PSDB está embolando o meio de campo e isso poderá prejudicar os planos eleitorais do deputado de Fernandópolis. A conversa mais recente, dá conta que o atual deputado estadual Gilmar Gimenes, daquela cidade, atualmente no PP, estaria trocando de partido para retornar ao ninho tucano e quer ser candidato a deputado federal.





Chute no traseiro

Esta intenção de Gilmar Gimenes é um chute direto no projeto político de Fernandópolis que acena em concentrar forças para a reeleição de Pinato. Este até já teria acertado a dobradinha com o deputado de Votuporanga, Carlão Pignatari, que é do PSDB. Mas parece que os ventos não sopram a favor.





Chumbo grosso

Se não bastasse as insinuações de Gilmar Gimenes, o deputado Pinato deve estar de “orelha em pé” com uma outra especulação. É que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, admitiu em entrevista, nesta semana, que se o governador Geraldo Alckmin não decolar nas pesquisas de intenção de votos, o candidato do partido, a presidente da República, pode ser outro.





Centrão

O que o ex-presidente FHC estaria tramando é uma fusão de lideranças políticas para barrar os avanços de Lula e do PT. Nesse caso, segundo se especula, Alckmin daria o seu lugar para outro tucano e o nome novo é João Dória, prefeito de SP. Não é de hoje que o FHC quer ele.





Semeghini

Com João Dória no páreo, o seu principal assessor de gabinete na Prefeitura paulista, o fernandopolense Júlio Semeghini pode ser escalado para concorrer a deputado federal. Aí já é um projeto político para Brasília. Essas e outras conversas de bastidores devem estar tirando o sono do deputado federal Fausto Pinato.





Copa São Paulo

Mudando de assunto, pode não ter nenhum relacionamento os jogos de agora da Copinha com a Votuporanguense que estreia no Campeonato da Série A2, na quarta-feira da semana que vem. Mas é impossível falar de um sem esperar o outro. A Copinha está ajudando a motivar o campeonato da Alvinegra. Acreditem.





Bons resultados

Ontem, a vitória do Cavinho (1 a 0) sobre o Atlético Paranaense foi motivador. Alguns diretores da Alvinegra que estavam na Arena, juntamente com a comissão técnica, estavam elogiando, justamente, o público. Mais uma vez, num dia normal de trabalho, o povão presente surpreendeu. Falam-se em mais de mil torcedores.





Diretores

Helton Borges, um dos maiores incentivadores do CAV, estava lá e satisfeito com a apresentação dos garotos do Cavinho. Apesar do momento difícil para se tocar o futebol profissional, Helton mostra-se sempre otimista. Ele confia numa boa campanha da Alvinegra em 2018. Para isso, conta com a torcida.





Aposta

O presidente Marcelo Stringari, o Casquinha e o José Carlos Melo são outros membros da diretoria do CAV com presença assídua nos jogos da Copinha. Agora, a expectativa é para a próxima sexta-feira, oportunidade que o Cavinho estreia numa nova fase do certame jogando na Arena, diante do Criciúma.

Promoção

Nesses dias de Copinha, com muitos visitantes na cidade, sobram elogios de quem visita a Arena “Plínio Marin” pela primeira vez. Ontem quem estava enchendo a bola pela beleza da praça esportiva de Votuporanga era o pessoal do Paraná, dirigentes da delegação do Atlético, o conhecido Furacão.





Carnaval

Cercado por amigos na tribuna da Arena “Plínio Marin”, ontem à tarde, o Edilberto Fiorentino, o Casquinha, arrancou suspiros ao mostrar em vídeo a estrutura para o Carnaval do Oba! deste ano. Quem vê o filme garante que não perde a festa. É de se tirar o chapéu.





