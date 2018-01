Anote Aí

publicado em 03/01/2018

33 anos

Em meio as festividades na virada do ano, o jornal A Cidade completou 33 anos de circulação diária. Pode até transparecer uma rotina comum. Afinal, é apenas mais uma edição. Todavia, para aqueles que vivem nesta casa há tantos anos, sabe que fazer jornal diário exige mais que dedicação e amor à arte. É preciso ter “pedigree” para enfrentar a labuta.









Novos tempos

Nesses 33 anos muita coisa mudou na arte de fazer jornal. Mudou o estilo, mudaram as formas, os métodos de impressão, os concorrentes são outros, mas permanecem a seriedade e a imensa vontade de informar o leitor com absoluta precisão e seriedade.









Equipe

O nosso maior patrimônio é o nosso pessoal. Muitos passaram por aqui e até fizeram escala para galgar passos importantes antes de chegar na grande imprensa. Outros, no entanto, permanecem e tem história de longa data vestindo a nossa camisa.









Reconhecimento

Nos envaidece as manifestações de carinho que recebemos dos nossos leitores e anunciantes. Nesse tempo, em cada edição conquistamos o nosso espaço na comunidade e nos orgulhamos de continuar com o nosso trabalho. Tomara que o ano seja de boas notícias para todos.









Osmair

Osmair Ferrari está comemorando o seu primeiro ano como presidente da Câmara na atual legislatura. Foi um ano complicado no Legislativo, com a maioria dos vereadores fazendo estreia como legislador. E, alguns deles, levantando polêmicas na tribuna. O presidente soube se manter com serenidade.





Na dele

Osmair conduziu o Legislativo com uma postura discreta. Evitou entrar em polêmicas e buscou sempre o consenso entre os vereadores. No final do ano, marcou ponto junto à população ao devolver aos cofres da Prefeitura R$ 1 milhão, fruto da economia feita no Legislativo.









Ano novo

Apesar do clima festivo que a Câmara fechou o ano de 2017, o ano novo vai esquentar com o início das discussões para a eleição da nova mesa diretora, que acontece em dezembro. Hoje já se cogita disputa entre pelo menos três candidatos. Há quem diga que o Meidão será candidato de novo.









Vilmar

O vereador Vilmar Ferreira da Silva, o Vilmar da Farmácia, passou pelo jornal para o abraço de ano novo. Este não tem pretensão de disputar a presidência da Câmara, mas reconhece que desde já pode-se antever que haverá mais um candidato.









Deputado

A dobradinha Fausto Pinato/Carlão Pignatari vem com tudo nas eleições deste ano. O empresário Valmir Dornelas, amigo dos dois deputados, garante que a fusão política Fernandópolis/Votu-poranga já está consolidada e bem representada pelos dois parlamentares.

Fazendinha

Embora ainda seja cedo para avaliar a aceitação popular, uma dobradinha política com os principais nomes de Fernandópolis e Votuporanga seria inimaginável no século passado. Os tempos mudaram e que digam os mais antigos sobre a rivalidade existente entre a então Vila Pereira e a Fazendinha do João Leite, como eram chamados.









Pé na estrada

O prefeito Edinho Araújo, de Rio Preto, deu uma de jovem atleta e correu 5 quilômetros na corrida de São Silvestre disputada, no sábado, em Engenheiro Schmitt, distrito de Rio Preto. Saiu de lá com a medalha no peito como participante da maratona.









Pé na estrada II

Já o ex-prefeito de Catanduva, Geraldo Vinholi (PSDB) encarou a São Silvestre original em São Paulo. O filho dele, Marco Vinholi, político como o pai, registrou a façanha do velho nas redes sociais.









Concurso

A partir do próximo dia 9 serão abertas as inscrições de concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. São 235 vagas de escrevente judiciário com 5% das vagas destinadas a portadores de deficiência e 20% a candidatos negros. O salário inicial é de R$4,7 mil, além de auxílio alimentação e transporte. As inscrições devem ser feitas no site da Vunesp.









De saída: