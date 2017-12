Anote Aí

publicado em 29/12/2017

Convênio

O último ato do prefeito João Dado neste ano de 2017 seria a assinatura do convênio para a transposição da linha férrea. Essa era a expectativa para o seu compromisso ontem em SP. Todavia, ainda no final da tarde, não havia confirmação do ato. Mas, estava tudo engatilhado.









Turismo

Falando nisso, o prefeito esteve em SP dia desses para a assinatura de um convênio com o governo do Estado que prevê o repasse de R$ 254 mil destinado a execução de um projeto de sinalização turística do município. O projeto é a primeira ação destinada ao MIT – Município de Interesse Turístico. A cidade começa a colher os frutos daquela conquista.









Conquista

Votuporanga, como se recorda, foi classificada como Municípios de Interesse Turístico, junto a outras 31 cidades beneficiadas com o projeto que destina uma verba anual de R$ 650 mil que devem ser investidos em ações que possam fomentar o turismo no município.









Seleção

O que se ouve entre as instituições que trabalham com o turismo é de que nem todos os municípios contemplados são merecedores do título de MIT. Recorda-se que na época o secretário estadual de Turismo foi demitido. Isso gerou comentários desastrosos. Mas, Votuporanga não tem nada a ver com isso.









Futebol

Mudando de assunto, o Clube Atlético Votuporanguense fecha o ano com mais um amistoso hoje à tarde. O adversário será o Barretos, que neste ano foi rebaixado para a série A-3. Mas, consta que está montando um bom elenco e o jogo de hoje será um bom teste para a alvinegra.









Vitória

Ao contrário da temporada passada, o CAV começou bem os preparativos para o Campeonato de 2018. A vitória sobre o Linense (2 a 1), no primeiro amistoso do ano, deu moral para a rapaziada alvinegra. A torcida está confiante e deve comparecer para ver o jogo de hoje. Ingressos no valor de R$ 10









De olho

Todos os anos anteriores, o C.A. Votuporanguense começou a temporada vendendo otimismo. A expectativa sempre existiu e, depois, no transcurso do Campeonato, o time demonstrou que não tinha toda aquela bola que se esperava. Este ano dá-se exatamente o contrário. O time montado não dispõe de nenhuma estrela do passado. Bem diferente de outros anos.









Área Azul

Rio Preto está adotando um novo sistema de cobrança na Área Azul. Trata-se de um aplicativo que vai permitir usar o serviço por meio do celular. O programa está disponível no “Play Store”, do Google. O visual do programa “Estacione Rio Preto” entra em operação a partir de 2 de janeiro.









Economia

O governador Geraldo Alckmin anunciou em cerimônia, na última quarta-feira, no Palácio dos Bandeirantes, uma economia de cerca de R$ 1 bilhão entre 2015 e 2017. Ele garante, ainda, que em 2018 o governo economize R$ 57 milhões com a substituição da frota por serviços de aplicativos de automóveis.

Judiciário

O Tribunal de Justiça acaba de lançar aplicativo para facilitar o acesso do público ao serviço judiciário. Poderão ser consultados as movimentações e pastas digitais dos processos, além de notícias, informações e serviços.









E mais

O aplicativo forense possibilita ainda fazer pesquisas pelos nomes das partes e advogados ou pelo número do processo, documento na delegacia, carta precatória de origem e registro do profissional na OAB. O download é gratuito e basta acessar TJSP Mobile na AppStore (IOS) ou Google Play (Android).









