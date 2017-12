Anote Aí

publicado em 27/12/2017

Decoração Natalina

Nos últimos dias tem respingado nas redes sociais algumas críticas à Prefeitura por falta de decoração nas ruas da cidade. De fato, num ano de crise econômica, a Prefeitura prati-camente abortou o tema. Sobraram alguns enfeites tímidos na praça cívica. Mas, convenhamos, quando que esta cidade esteve decorada para o Natal?





Os arcos

Até recentemente o enfeite de rua era sustentado por uns arcos do tempo do prefeito Nucci, nos anos 80, que atravessavam a rua e recebiam motivos natalinos. Esses arcos eram retirados e guardados para serem usados no ano seguinte. Tornou-se batido e superado, mas não apareceu mais nada em seu lugar.





Projeto

Decorar a cidade carece de um projeto que deve ser trabalhado com muita antecedência. Verdade seja dita: ninguém parece disposto a investir em decoração de Natal e Carnaval com as dificuldades do momento. Só tem decoração em cidades que tem tradição nesse quesito. Aqui, nunca teve.





Roberto Beleza

Na véspera de Natal, fomos surpreendidos com uma visita inesperada do empresário Roberto Beleza, do grupo Converd. Na companhia dele, estavam o filho vereador Rodrigo e o gerente geral do grupo, o Dimas. O empresário passou por aqui para o abraço de Feliz Natal.





Reconhecimento

Roberto Beleza valoriza muito o trabalho da imprensa. Com os seus múltiplos negócios aqui, em Campinas e outros municípios, ele sempre encontra tempo para colocar o “papo em dia” e gosta de saber como andam as novidades da política. É sempre um prazer recebê-lo.

Falando nisso...

Enquanto alguns vereadores têm se manifestado desiludidos com a política e já antecipam a possibilidade de não concorrer à reeleição, o Rodrigo Beleza diz justamente o contrário. Na sua rápida passagem pela nossa redação, ele garante que gosta do que faz e tem aspiração em pleitear um cargo mais alto na próxima eleição municipal. É bom ficar de olho.





Fidelidade

Ao contrário de outros políticos que esperam uma “janela” na legislação eleitoral para trocar de partido, o vereador Rodrigo Beleza diz que se mantém no Solidariedade. E tem motivo para justificar a sua decisão: “fui eleito por este partido e tenho compromissos com os colegas partidários”, justificou.





Luto

A nota triste do Natal foi o falecimento da senhora Marlene, esposa do empresário Miguel Pignatari (grupo Frango Rico). A cidade ficou consternada e o Velório Municipal recebeu um expressivo número de pessoas e coroas de flores, o que representa o tanto que ela era estimada na comunidade.





Lideranças

Entre os seus filhos está o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) e assim, lideranças políticas, como o deputado Itamar Borges (PMDB) e dezenas de prefeitos, ex-prefeitos e vereadores da cidade e da região, além de amigos políticos do parlamentar, estiveram no velório.





Excursão

Uma excursão para quem quer acompanhar o julgamento de Lula. É isso mesmo. Uma empresa do Rio de Janeiro foi contratada e está recebendo interessados para a viagem de Porto Alegre, no dia 24 de fevereiro. Naquela data acontece o julgamento do recurso de Lula no TRF-4.





Feirão de Natal

O procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da força tarefa da Lava Jato, criticou o indulto natalino concedido pelo presidente Miguel Temer a presos na operação. O procurador afirma que a medida é um “Feirão de Natal” para os corruptos.





Os 4

O presidente da Assembleia Cauê Macris (PSDB) trabalha desde já a candidatura de João Dória (prefeito de SP) para o governo do Estado. Além dele, os tucanos têm outros três nomes colocados pela direção partidária como pré-candidatos: José Serra, o sociólogo Luiz Felipe d´Avila e o secretário de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro.





Aliados