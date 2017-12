Anote Aí

publicado em 23/12/2017

Boas Festas

Em meio às festividades de fim de ano é natural que a política dê uma trégua, até porque as casas legislativas estão em recesso. Todavia, tratando-se de véspera de ano eleitoral, os propensos candidatos não param. Tem deputado beijando criança mais que Papai Noel.





Comércio

O movimento de consumidores no comércio de Votuporanga até que surpreende. Alguns dos lojistas ouvidos nesta semana admitem que as vendas de agora devem superar o faturamento do Natal passado. Não há crise que tire a vontade da gente de dar um presente a pessoa amada.





Decoração

A contenção de gastos obrigou a Prefeitura a abortar a decoração de Natal nas ruas da cidade. A rigor foram apenas expostos alguns símbolos natalinos na Praça Cívica. As próprias lojas economizaram na decoração de suas vitrines. Exceção para a Joia, que mais uma vez deu um colorido especial na esquina da Amazonas com a Santa Catarina.





Porta fechada

No alto comércio da rua Amazonas havia expectativa da abertura de Lojas Americanas. Afinal, a campanha de fim ano representa a colheita para o comércio. Contudo, o prédio onde era a Romera, ficou de portas fechadas para o grande movimento de pessoas no sobe e desce na rua Amazonas.





Ausente

Surgiram comentários sobre a ausência do empresário Valmir Dornelas no ato de prestação de contas do prefeito Dado, no Centro de Convenções. A observação faz sentido, uma vez que o empresário é muito amigo do prefeito. A justificativa veio ontem pelo próprio Valmir. Ele passa o Natal com a família em Campos de Jordão. Mas acompanhou tudo pelo site do A Cidade





Noivas

O jornalista Marcelo Trujilho, da revista Nova Magazine, brindou os seus leitores, na última quarta-feira, com o lançamento da segunda edição do Anuário de Noivas, conhecido como “Bem Casado”. A apresentação deu-se nas dependências do Wille Eventos.





Mostragem

Para o ato de lançamento do “Bem Casado”, Marcelo e a Patrícia levaram para o local todos os exemplares da revista. Segundo ele, esta foi uma forma de comprovar a sua espetacular tiragem (3500 exemplares) que circula de Tanabi a Jales.





Para conferir

Comenta-se nos bastidores políticos que algumas lideranças locais já articulam para depois do Carnaval uma grande concentração em Votuporanga. É festa para “cidade grande”. A meta é sufocar o recente encontro de Fernandópolis. Entre as estrelas do evento, garantem que vem Geraldo Alckmin.





Pe. Silvio

Agradável visita nesta semana nos estúdios da Rádio Cidade FM. O estimado padre Silvio Roberto dos Santos passou para rever os amigos e deu uma entrevista onde relatou os momentos tenso que passou na UTI de um hospital de Rio Preto. Ele considera um milagre a sua plena recuperação.





Missa

Padre Silvio celebra a Missa das 8 deste domingo na Rede Vida. Durante a sua entrevista na Cidade FM, uma ouvinte sugeriu que ele celebre uma Missa na Concha Acústica em gratidão às orações feitas pelos fiéis de Votuporanga pela sua saúde. O sacerdote foi categórico: “se for convidado pelo bispo, com certeza estarei aqui”. Com a palavra então, dom Moacir.





Pindaíba

Emperrado numa dívida de R$ 32 milhões, o mais popular clube recreativo de Rio Preto, o Palestra, está à venda. Nesta semana, numa assembleia realizada os associados deram aval para a diretoria negociar a sede que tem 43 mil metros quadrados numa área central, próximo da rodoviária.





R$ 60 milhões

Este é o valor calculado pela diretoria que garante que tem interessados. As dívidas do Palestra são com bancos, ações trabalhistas, 13º de funcionários, fornecedores, IPTU, INSS, entre outros. O clube diz que tem 2.000 associados. Na assembleia para decidir sobre a venda da sede compareceram 157.





Outra realidade

Por aqui, a situação dos nossos clubes é bem diferente. Votuporanga Clube e Assary elegeram suas novas diretorias neste fim de ano. A boa notícia é que os dois clubes estão com dinheiro em caixa e com metas de investimentos em obras para 2018. O Assary realizou grandes promoções sociais neste ano. O VotuClube investiu na sua academia.





De saída: