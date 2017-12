Anote Aí

publicado em 19/12/2017

Prestando contas

O prefeito João Dado está expedindo convites para a apresentação do balanço de ações deste primeiro ano de gestão à frente da Prefeitura de Votuporanga. O ato acontece amanhã, dia 20, às 9h, no Centro de Convenções. A previsão é de que a cerimônia seja de no máximo 90 minutos.





Balanço

Esta será a segunda vez que o chefe do Executivo vai usar o palco do Centro de Convenções para prestar contas da sua atividade. A exemplo do que aconteceu nos “100 Primeiros Dias de Governo”, João Dado espera um auditório tomado pelas lideranças políticas e empresariais.





Secretário

Segundo informações colhidas na Prefeitura, ainda ontem, o secretariado municipal dava as últimas “pinceladas” no balanço que será apresentado por cada pasta. Quem tem acompanhado o trabalho nos bastidores garante que “o primeiro ano de governo teve um resultado altamente positivo”. É o que o Dado vai expor.





Câmara

Seria oportuno que o Poder Legislativo também tivesse espaço para um balanço das suas atividades. Isso é transparência. Caberia ao presidente Osmair Ferrari e a sua assessoria técnica mostrarem resultados do trabalho do primeiro ano da atual legislatura. Fica a sugestão.





Falando nisso,

As contas do exercício de 2016 do governado de Geraldo Alckmin devem passar pela Assembleia Legislativa de SP, na próxima quinta-feira (21). Na semana passada elas foram aprovadas pela Comissão de Finanças com relatório favorável do deputado Orlando Bolçone.





Dinheiro

Por outro lado, o governador Geraldo Alckmin assinou, na semana passada, convênios com 246 prefeituras, somando próximo de R$ 50 milhões, sendo contempladas algumas cidades da região, segundo informa o deputado Carlão Pignatari, no Face.





Visita

Falando no governador, Alckmin tem retorno marcado para a nossa região na próxima quinta-feira (21). Na sua agenda consta a inauguração do prédio da DIG de São José do Rio Preto.





Transgênero

O governo de Goiás está distribuindo presentes para as crianças. Até aí tudo bem. O problema são as bonecas com formato femininas, mas com órgão genital masculino. A reação foi imediata com pais e mães revoltados com a situação. Nas redes sociais, o brinquedo está sendo chamado de “bonecas transgênero”.





Encontro político

O Recinto de Exposições de Fernandópolis sediou o I Encontro de Lideranças do Interior Paulista, evento liderado pelo deputado federal Fausto Pinato e que reuniu mais de 2 mil pessoas, entre elas mais de 130 prefeitos.





Sucesso

Na avaliação do anfitrião, o encontro foi um absoluto sucesso e um dos motivos é a presença de lideranças como os ministros da Saúde, Ricardo Barros, da Agricultura, Blairo Maggi, de Governo, Carlos Marun, além de outros relevantes nomes da política regional.





McDonald’s

A expectativa é que autoridades políticas de Votuporanga participem hoje da inauguração do McDonald’s. Será mais uma importante marca se estabelecendo no município e principalmente gerando empregos. Segundo informações da assessoria de imprensa, o restaurante empregará 60 pessoas.





De saída: