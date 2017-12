Anote Aí

publicado em 16/12/2017

Encontro

Cheio de moral, hoje em Fernandópolis, o deputado federal Fausto Pinato (PP) reúne forças políticas para o que ele denominou como o I Encontro de Lideranças do Interior Paulista. A última presença confirmada de última hora é a do recém-empossado ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun.









Comitiva

Também é aguardada uma comitiva de lideranças de Votuporanga para o evento que acontece às 10h30 no Recinto de Exposições de Fernandópolis. Outros nomes de peso além dos já anunciados nesta coluna, como o da senadora Marta Suplicy e do senador Ciro Nogueira estão entre os confirmados.









Em Simonsen

Quem estará na manhã de ontem em Simonsen é o prefeito João Dado. O chefe do Executivo entrega a revitalização do Campo de Futebol do Distrito. Foi realizada a reforma nos vestiários, o plantio do novo gramado, colocação dos alambrados, instalação de toda rede elétrica e hidráulica. Já quem ficaria contente com a obra é o saudoso Valentim Elcio Curti, que sempre buscou melhorias pelo local.









Aniversário

O prefeito, inclusive, inicia no Distrito de Simonsen a comemoração pelos seus 63 anos de vida. Quase no fim do seu primeiro ano de mandato, Dado irá apresentar, na próxima semana, um balanço.









Rua Amazonas

Tem sido satisfatório o movimento do comércio durante o período noturno no Centro neste fim de ano. Principalmente a rua Amazonas tem ficado bastante movimentada nos últimos dias. Em ano de crise, o comerciante respira aliviado pelo menos em dezembro.









Decoração

Vai aí uma polêmica. Muita gente tem reclamado da falta de decoração de Natal nas ruas de Votuporanga. O assunto até gerou manifestações nas redes sociais. É fato que outrora o município já investiu mais nos enfeites natalinos e esteve mais bonito neste período do ano.









Realidade

A decoração de Natal deste ano na cidade concentra-se apenas na Praça Cívica, no espaço em frente à Concha Acústica. Aliás, por lá a decoração colocada é até muito bonita e de bom gosto, mas o clima de Natal fica apenas por ali. Em outras vias e prédios da cidade não há nada que se remete ao Natal.









Vale o investimento?

Que a Prefeitura de Votuporanga, assim como diversas administrações municipais do país, atravessa um momento econômico difícil todo mundo sabe. E aí surge a pergunta, vale mesmo a pena gastar dinheiro com decoração de Natal? O assunto gera controvérsias.









Opinião

Tem aqueles que defendem que o investimento faz parte da tradição do município, que a cidade fica mais alegre e bonita. Outros já acham bobagem gastar o dinheiro público nesta área. É aquele discurso: “melhor investir em Saúde e Educação do que enfeitar as ruas”. Enfim, cada um tem uma opinião.









Pisca-pisca

Mesmo em residências e prédios do município a decoração natalina está escassa. O dinheiro encurtou e muitos preferiram economizar até no pisca-pisca esse ano. É difícil passear pelas ruas e encontrar uma sequência de três casas decoradas lado a lado. Missão quase impossível.









Papai Noel

Para se ter uma ideia, até o Papai Noel que já chegou no município de helicóptero e limousine, este ano veio de mototáxi, em um tuk-tuk. É, a crise chegou até para o Bom Velhinho. Salve-se quem puder.