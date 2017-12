Anote Aí

publicado em 15/12/2017

A festa do Pinato

O deputado federal de Fernandópolis, Fausto Pinato (PP) mostra a sua força política com um grande encontro político neste sábado, no recinto de Exposição daquela cidade. São esperados cerca de 100 prefeitos de várias regiões do Estado. É festa de arromba.









Rodrigo

Conforme já divulgado nesta coluna, o deputado Pinato faz a festa para alavancar a candidatura de Rodrigo Garcia (DEM) ao governo do Estado. Na última pesquisa Datafolha, Rodrigo aparece com 4% de intenção de votos e isso motivou os seus aliados.









O vice

No entanto, na alta cúpula tucana em SP, o nome de Rodrigo Garcia aparece muito cotado para ser o vice numa chapa liderada pelo prefeito de SP, João Dória (PSDB). É a articulação de Geraldo Alckmin, pré-candidato a presidente da República.









Ministros

Dois ministros do presidente Temer estão confirmadíssimos para a festa de Fausto Pinato em Fernandópolis. Ricardo Barros (da Saúde) e Blairo Maggi (da Agricultura). Além deles, são esperados figurões da política nacional. O início está marcado para às 10h30 deste sábado.









Votuporanga

Como não poderia deixar de ser, uma delegação expressiva de Votuporanga participa da festa em Fernandópolis. Os principais líderes, o prefeito João Dado (SD) e o deputado Carlão (PSDB) comandam uma caravana formada por vereadores e lideranças locais.





Valmir

Outra presença confirmada é a do empresário Valmir Dornelas. Ele esteve recentemente com o deputado Fausto Pinato e saiu de lá impressionado com a sua força política. Segundo Valmir, Pinato está entre os cinco principais parlamentares mais próximos do presidente Michel Temer. Está com a bola toda.









Luto

Mudando de assunto, Votuporanga perdeu na última quarta-feira o conhecido professor Aguinaldo de Oliveira. Professor de profissão, vereador por vocação política e radialista de paixão.









Rádio Nacional

Quando a Capital do Brasil era no Rio de Janeiro, a Rádio Nacional do Rio era uma TV Globo de hoje, tamanha a sua influência na vida dos brasileiros. Foi nessa época de ouro que o Aguinaldo desembarcou na “Cidade Maravilhosa” com uma indicação de um senador para trabalhar nos “microfones famosos” da maior emissora do país.









Rádio relógio

Outra passagem brilhante no Rio de Janeiro foi pela Rádio Relógio. Esta emissora informava a hora oficial do Brasil de minuto em minuto, junto com outros comunicados oficiais. Aguinaldo de Oliveira tinha essa função.









Ousado

Aguinaldo foi um repórter ousado. Certa vez, ao ser informado pelo cerimonial do Palácio, em SP, de que nenhum repórter entrevistaria o governador Abreu Sodré pela passagem do segundo ano do seu governo, ele foi ousado. Comprou um ramalhete de flores e escreveu como remetente a cidade de Votuporanga. Convidado para fazer a entrega da homenagem, ele sacou do bolso um gravador e fez a única entrevista da cerimônia.









Secretário

Aliado do prefeito Nabuco e fiel escudeiro de Luiz De Haro, Aguinaldo de Oliveira como vereador não chegou a ser presidente da Câmara, mas pode ser coroado como o “melhor secretário”. Era o preferido pela excelente dicção para a leitura das matérias legislativas e conduzia com maestria a apresentação nas Sessões Solenes.









Dinheiro

Aguinaldo contava sempre que depositaram um bom dinheiro na sua conta no Banespa. E ele fez questão de devolver até o último centavo. Acontece que naquela época estava em discussão um projeto de lei que transferia a SAEV, de Votuporanga, para a SABESP, do Estado. Aguinaldo apostava que tentaram comprar o seu voto para a aprovação daquele projeto.









Canção do Exílio