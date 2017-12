Anote Aí

publicado em 14/12/2017

Nada de folga

Ao que tudo indica o fim de ano tem sido proveitoso para o prefeito João Dado. Nada de tirar o pé do acelerador com a proximidade das festividades. Pelo contrário, Dado fez reuniões em Brasília e São Paulo nos últimos dias.









Comitiva

Uma comitiva com lideranças de Votuporanga também esteve na capital federal para compromissos com os ministros da Educação, Mendonça Filho, e da Saúde, Ricardo Barros.









Motivo

O grupo foi encabeçado pelo provedor da Santa Casa, Luiz Torrinha, que uniu forças políticas com líderes do município em busca da certificação de Hospital-Ensino para a Santa Casa. Eles saíram de lá confiantes.









Benefício

Com a certificação, o hospital receberia recursos para melhorias em diversas áreas como criação de novos serviços, aquisição de equipamentos e materiais, qualificação da gestão, educação permanente e continuada e capacitação dos servidores.









Palmas ao CAV

Atitude louvável a do time da Votuporanguense que nesta semana levou todo o seu elenco, entre jogadores, comissão técnica e diretoria para fazer o cadastro junto ao Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Eles também retornarão à Unidade de Coleta para doação de sangue.









Esse ano vai?

Se fora de campo o elenco da Votuporanguense já começou dando um show, a pergunta que os chegados do futebol mais fazem no momento é: e esse time, esse ano vai? Não é novidade que o planejamento do CAV foi feito em cima de uma folha salarial enxuta. Mas isso não significa time bom ou ruim.









Exemplos

São vários os exemplos de times que investem alto e não dão certo. Assim como há casos de times com pouco dinheiro e que alcançam conquistas. Quem tem acompanhado os treinos do CAV de perto tem percebido muita vontade e determinação do grupo. Uma excelente aposta da diretoria foi no estudioso e promissor técnico Rafael Guanaes.









Ranking

Na tarde de ontem saiu a certificação de Município Verde e Azul – programa do Governo de São Paulo que classifica a eficiência da gestão ambiental nos municípios. E gostemos ou não, Fernandópolis deu um baile em Votuporanga. O município despencou de 4º colocado, em 2016, para o 45º lugar neste ano. Já Fernandópolis ficou com o 2º lugar.









Explicação

Mesmo com a grande queda na classificação, Votuporanga ainda está no seleto grupo dos 48 municípios que foram certificados com o selo Verde e Azul. Outros 597 municípios que participaram saíram de mão abanando.









Confuso

O sistema de classificação do programa é confuso, com várias etapas a serem cumpridas ao longo do ano. Mas fato é que a queda é considerável. Ainda que neste ano o prefeito João Dado tenha implantado programas inovadores como o disque árvore e sempre incentivado o plantio de mudas. Vai entender!





Encontro

Fernandópolis sedia, depois de amanhã, o I Encontro de Lideranças do Interior Paulista, no Recinto de Exposições. Liderado pelo deputado federal Fausto Pinato (Progressistas-SP), o evento reunirá representantes da sociedade civil, empresários, entidades de classe, deputados, prefeitos e vereadores do interior do Estado, além de grandes nomes do cenário político nacional.









Objetivo

O I Encontro de Lideranças do Interior Paulista tem o propósito de debater ideias e projetos para o desenvolvimento da região, com a união das principais forças políticas do interior do Estado.