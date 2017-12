Anote Aí

publicado em 13/12/2017

Vasou

A Prefeitura emitiu ontem um comunicado interno informando a todos os funcionários que o pagamento do 13º Salário será antecipado e vai ser pago nesta sexta-feira. Todavia, o comunicado direcionado ao funcionalismo vasou para a imprensa. Em nota seguida, a Prefeitura ratificou dizendo que a informação era “exclusiva” para o funcionalismo.









Estacionamento

Já nas redes sociais, havia um aviso de que a Câmara havia aprovado, na segunda-feira, projeto do Executivo instituindo a Área Azul para motos e bicicletas. A notícia, sem nenhum fundamento, bombou na internet. É claro que houve repercussão negativa para a Prefeitura. O boato foi desmentido à tarde.





Agradecimento

Por delegação do presidente da Câmara, Osmair Ferrari, a direção da Cidade FM ocupou a tribuna do Legislativo para agradecer a homenagem recebida. Na oportunidade, João Carlos enalteceu o Poder Legislativo, que sempre reconhece com votos de louvor as pessoas e empresas que investem em seus negócios nesta cidade.









Minha audiência

O vereador Marcelo Coienca (PMDB) sacudiu as bases ao dizer que ele quer uma audiência pública só para ele. Explico: todas as secretarias, por força da legislação, têm no calendário de atividades trimestral uma audiência pública na Câmara Municipal. Segunda-feira, o Marcelo foi na tribuna da Câmara e anunciou que vai também realizar a sua audiência com objetivo o de contestar o prefeito.









O estopim

O que motivou Marcelo a anunciar que quer a sua audiência própria foi alguns discursos proferidos na tribuna, onde se enaltecia os feitos do prefeito João Dado. O vereador reclamou de matagal e de buracos no asfalto para depois cobrar a sua audiência. Na verdade, ele usa as promessas de campanha do prefeito João Dado para fazer a sua cobrança.









R$ 20 milhões

Em aparte ao vereador Gilvan Carlos dos Santos, que fazia a defesa do prefeito, e, especialmente, refutava o discurso de Marcelo, este cobrou na Câmara os R$ 20 milhões que o prefeito anunciou que já tinha conquistado em Brasília, antes de tomar posse. “Quero saber onde estão aqueles R$ 20 milhões que já estavam empenhados”, cobrou.









O líder

Se o prefeito João Dado está procurando um novo líder de governo entre os vereadores, o Gilvan parece como um forte candidato. Ele falou da sua ligação com a secretaria de Esportes e que, segundo ele, vai lá todos os dias tomar café. E convidou os “nobres pares” para somar no apoio ao prefeito que, vem “fazendo uma grande administração”.









Vaga livre

Como se recorda, o posto de líder do prefeito na Câmara está vago desde quando o vereador Hery Kattwinkel deixou o cargo por discordância de atos do atual prefeito. Alguns nomes chegaram a ser cogitados, mas, pelo que se sabe, nenhum deles foi convidado. Pelo visto, se chamar o Gilvan topa.









Visitantes

Na sessão ordinária de segunda-feira, a Câmara Municipal recebeu dois ilustres visitantes. Os ex-presidentes Arnaldo Santa Fé Trindade e Chino Bolotário. Ambos ocuparam lugares no auditório e tiveram seus nomes relacionados pelo presidente Osmair Ferrari.









