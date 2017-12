Coluna Anote Aí é assinada pelo jornalista João Carlos Ferreira e é publicada diariamente no Jornal A Cidade

publicado em 22/12/2017

O prefeito João Dado durante a apresentação do balanço do primeiro ano de gestão(Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Que susto, Marcelino!

Por um lapso do nosso colunista, o diretor da secretaria da Cidade, José Antonio de Souza, foi grifado, ontem, dia do seu aniversário, como titular da secretaria. Para ele ficou de bom tamanho, mas para o dono do cargo, o Marcelino Poli, foi um susto que demorou horas para se recompor. Só faltava essa do Papai Noel.





Em tempo,

para tranquilizar o Marcelino e desbancar os fofoqueiros de plantão, o chefe garante que não mexe no secretariado neste final de ano. Como se diz no futebol: “o Marcelino continua prestigiado”, mas no aniversário do José Antonio não custa nada elevar o seu cargo para um nível superior. Em tempo de festa, brincadeiras à parte.





Quem dá mais....

A Câmara Municipal de Fernandópolis está devolvendo para a Prefeitura um cheque “gigante” no valor de R$1,5 milhão. Bateu o cheque do Osmair de R$1 milhão entregue pelos vereadores na quarta-feira. Lá o prefeito André Pessuto (DEM) vai usar o dinheiro para pagar o 13º salário. Aqui, a pindaíba não chega a tanto, a verba é destinada para outros fins.





Repercussão

As notas de bastidores da cerimônia de apresentação do balanço do primeiro ano do governo de João Dado tiveram repercussão. Ontem, alguns dos presentes no ato, ligaram sugerindo novos lances colhidos durante a exposição do prefeito. E tem cada uma....





O público

Na verdade, o público presente mostrou-se arredio ao se manifestar durante a exposição do Prefeito. Ao anunciar a cobertura da Arena “Plínio Marin”, o Dado perguntou com entusiasmo: “Quem gosta de futebol? E ninguém levantou a mão. Ele insistiu e no palco apenas o vereador Wartão se manifestou. A torcida não estava presente.





Carnaval

Já quando a pergunta foi dirigida para quem gosta de Carnaval, foram duas as mãos erguidas: os vereadores Wartão e Gilvan. E assim mesmo, provocou deboche: “Eles vão porque ganham o abadá”, cochichou um no ouvido do colunista.





Cadê a diretora?

O Dado encheu a bola das obras realizadas na Escola Pieroni. Ele relatou o “antes” e “depois” da obra concluída para enaltecer o avanço. Entusiasmado, ele pediu a presença da diretora da escola. Apesar da insistência no microfone ela não apareceu. Mas o “sumiço” foi justificado: Dado foi avisado que a escola está atualmente sem diretora.





Bombeiros

Já quando anunciou a conquista da escada magirus, o prefeito causou frisson ao prevenir os moradores de edifícios residenciais. Até então, em caso de ocorrência não havia meios de socorrer os andares mais alto. Hoje, com a escada, a tarefa dos bombeiros é mais fácil. Nesta hora ele perguntou se tinha algum bombeiro presente. Não havia nenhum.





Carros novos

Ao anunciar que a secretaria da Educação havia renovado a frota neste ano, o Dado enfeitou: “vocês vão ver os professores andando de carro novo”. O professorado sorriu: a sensação era de que havia melhorado o salário da categoria.





Protesto

Uma coisa que o Dado não se conforma: por que Votuporanga despencou no ranking do selo Verde/Azul? Ele mostrou um balanço da Saev Ambiental com 10 mil árvores plantadas em 2017 e com um viveiro para a produção de 1 mil mudas/mês. Contudo, no ranking, a cidade foi para 45º lugar.

Dr. Jardiel