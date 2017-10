Anote Aí

publicado em 08/10/2017

A Semana

Foi uma semana produtiva na politica de Votuporanga. A visita de dois secretários de Estado na sexta-feira, Floriano Pesaro e Rodrigo Garcia , Desevolvimento Social e Habitação, respectivamente, selou um momento de muito prestígio da cidade junto ao governo de SP.





Ovo

Não pode passar batido, a preferência da “mistura” escolhido para o almoço do prefeito João Dado. No seu discurso, na abertura do Seminário da Consciência Negra, Dado “cobrou” o almoço da dona Bader Laurente, lá no Centro Social. “Vamos lá , mas queremos um ovo frito”, escolheu o prefeito.





Visita

O vereador Marcelo Cuienca (PMDB) nos deu a honra da sua visita ontem no jornal A Cidade. Sempre com o seu jeito humilde de ser, Marcelo reconhece que tem enfrentado sérios desafios na missão de legislar. Muitas vezes está “pagando” pelo seu aprendizado, e isso acaba tornando a sua tarefa mais complicada. Mas, tem vencido todas. Ninguém pode tirar os seus méritos de um político sério e muito bem intencionado. O homem tem um futuro promissor.