Anote Aí

publicado em 22/09/2017

Bolsonaro

O acontecimento político de ontem foi a visita do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSC). Ele foi recebido na Santa Casa pela provedoria e algumas lideranças locais, como o vice-prefeito Renato Martins, entre outro do diretório do seu partido que é presidido por Carmem Cristina Franco e conta com o conhecido professor Nivaldo Melara.





Santa Casa

O evento deu-se na Santa Casa em reconhecimento a uma emenda parlamentar apresentada pelo deputado visitante que destinou uma verba nada desprezível de R$ 724 mil, aplicada na expansão da unidade de cardiologia e também nas melhorias do espaço de acomodação dos servidores.





Discursos

Discursaram na oportunidade o provedor Luiz Torrinha que é o representante maior do hospital e o vereador Daniel David (PV) que também forma no time da saúde. Bolsonaro não perdeu a viagem e “vendeu o peixe do papai” com as propostas de Jair Bolsonaro, candidato linha dura a presidência da República.