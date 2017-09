Anote Aí

publicado em 21/09/2017

Havan

Cresce a onda de que a grande rede de lojas Havan está pesquisando a instalação em Votuporanga. Nos meios oficiais ninguém confirma, e nem desmente. Mas gente do setor imobiliário garante que diretores da rede estiveram na cidade. Onde há fumaça...





Enquanto isso,

Nada se fala até aqui sobre data de inauguração das lojas Americanas e do Supermercado Laranjão. As Americanas estão com prédio locado num ponto nobre da rua Amazonas. Já o Laranjão as obras de construção na área do antigo estádio “Plínio Marin” estão em ritmo acelerado de acabamento. A previsão é de que sejam concluídos (e inaugurados) até o final do ano.





Deputado

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSC-SP) passa hoje por Votuporanga e será recepcionado, às 15h, na lanchonete da Santa Casa. Eduardo é filho de Jair Bolsonaro (PSC-RJ), pré-candidato a presidência da República e que defende uma linha conservadora e defensor do regime militar. Nas pesquisas de intenção de votos, Jair é o segundo colocado e vem ganhando simpatizantes a sua candidatura.





