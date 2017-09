Anote Aí

publicado em 20/09/2017

Reta de chegada

Técnicos de engenharia eletrônica estão dando os últimos ajustes para colocar no ar a Rádio Cidade FM 94,7. A expectativa é de que nesta quarta-feira, véspera do Dia do Radialista (21 de setembro) a emissora possa entrar no ar em caráter experimental. Assim, a nova FM de Votuporanga pode ser sintonizada a qualquer momento.





Expectativa

Foi um trabalho árduo para esta conquista. Um velho sonho de todos que trabalham no Grupo Cidade. Compartilhem conosco desse otimismo. É o desejo imenso de chegar até os nossos bons ouvintes com uma excelente qualidade de som. Um brinde para todos nós.





AIRVO

Para promover a palestra de Alexandre Anbar, sobre o tema “A sua indústria está preparada para o pós-crise? “, realizada ontem, no começo da noite, o presidente da Airvo/Sindimob, Aguinaldo Giolo, esteve na Rádio Cidade.Ele falou sobre os momentos das indústrias na região de Votuporanga e sobre a entidade que dirige.