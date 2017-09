Anote Aí

publicado em 17/09/2017

Domingo de Horto

A Prefeitura entrega hoje, às 10h, as obras de revitalização do Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta”. Este é o último ato comemorativo aos 80 anos de Votuporanga inserido no convite oficial. A expectativa é de um grande público.





Frequência

Muito se tem cobrado a reabertura do Horto Florestal para o passeio de famílias. Resta agora aguardar o interesse do público respeitando os horários e normas para a frequência. E tomara que o local seja apenas de lazer e passeio, sem a interferência de mau uso de bandoleiros que levaram administrações anteriores a fechar o local.





Interesse Turístico

Votuporanga está reivindicando a categoria de “Interesse Turístico” já num processo adiantando. Se o secretário de Turismo Laércio Benko não tivesse sido demitido do cargo, possivelmente o projeto já teria passado pela Assembléia Legislativa, como era previsto. Áreas de lazer como o Horto Florestal devem ser preservadas para dar sustentação nesse projeto.





