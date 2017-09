Anote Aí

publicado em 15/09/2017

O que dizem

Semeghini foi uma bandeira na campanha política de Geraldo Alckmin. Todavia, segundo se especula, ele não teria sido tão prestigiado no atual governo. Chegou até ser deslocado para um escritório de representação em Brasília, quando muitos o esperava como secretário de Estado.





Volta por cima

Assumindo a campanha política de João Dória (PSDB) para a Prefeitura de SP, Semeghini mostrou o seu potencial articulador, ganhou a eleição e foi de imediato reconhecido pelo novo chefe, ocupando alto posto na administração municipal.





E agora Júlio?

Amigos próximos de Júlio Semeghini apostam que ele hoje está mais para Dória do que para Geraldo Alckmin. Ou seja, sente-se mais valorizado com o prefeito da capital paulista do que com o governador. Dentro do cenário político do PSDB não se pode desprezar o peso político que ele representa. Em tempo: Semeghini contínua mantendo um grande círculo de amigos em Votuporanga.





Leia a íntegra na edição impressa ou on line