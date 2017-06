Anote Aí

publicado em 27/06/2017

Reunião

O prefeito João Dado (SD) começou muito bem a semana. Ontem pela manhã, ele reuniu o secretariado e promoveu um balanço de atividades. Ao se inteirar de detalhes das atividades de todas as pastas, determinou “mãos as obras” num ritmo cada vez mais acelerado. O secretariado saiu empolgado da reunião.





Programação

Da reunião do seu secretariado ontem, o prefeito Dado já elabora uma pauta da programação festiva do aniversário da cidade no mês de agosto. Consta que de cada secretaria ele está levantando obras em fase de conclusão e que devem ser entregues à população na festa da cidade.





Alckmin

O governador de SP Geraldo Alckmin marcou presença no 37º Congresso da Associação dos Jornais do Interior (Adjori-SP), realizado neste fim de semana, na Estância de São Pedro. A região Noroeste Paulista foi representada pelo jornal A Cidade.