Anote Aí

publicado em 23/06/2017

Torcendo nariz

Duas notícias publicadas em absoluta primeira mão, na edição de ontem, deste jornal, está bombando nas redes sociais. Como era de se esperar, a demanda envolvendo a Prefeitura e o Bloco Oba! teve uma enorme repercussão. Tem gente xingando e outros aplaudindo.





Duelo de Titãs

O “arranca-rabo” vem se arrastando desde o Carnaval. A Prefeitura, como proprietária do recinto da festa, e o Bloco Oba! como promotora do maior evento que se realiza no local e dona de concessão. E tudo começou por uma outra briga que aconteceu fora da arena: a da marca da cerveja.





Segundo round

No primeiro enfrentamento, para fazer prevalecer a Cervejaria Petrópolis, a Prefeitura levou “a melhor” ao conseguir na Justiça uma liminar que garantisse o fornecimento da bebida da marca. Todavia, a plástica da festa, algumas publicidades do evento, tinha logística da cerveja concorrente. É que o cenário estava pronto.