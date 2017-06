Anote Aí

publicado em 21/06/2017

Casa Mania

Nada surpreende do que sai na construção civil das mãos da Silvania de Carvalho e sua filha arquiteta Manuela, da Casa Mania. Todas as suas obras impressionam pela marca de qualidade e bom gosto. Ela, como poucos, consegue impor pela criatividade e modernidade.





Qualis Vita

A novidade do momento em Votuporanga tem o dedo da Silvania e Manuela. Trata-se de um condomínio arquitetado para o conforto de quem procura um apartamento com jeito de casa, mas dotado de muita segurança e tranquilidade. São 14 casas com 111,70 ou 122,90 metros de divisão e com um desenho perfeito.





Novidade

Aberto na última segunda-feira, o “Qualis Vita - Condomínio ao alcance de todos” apresenta casa decorada prontinha e aguardando a sua visita. O endereço é Estela Parque, na rua dos Catequistas, 4533, próximo da avenida dos Bancários. Passe lá e confira a novidade do momento.