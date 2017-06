Anote Aí

publicado em 15/06/2017

Corpus Christi

Votuporanga celebra o feriado religioso de hoje cumprindo uma tradição religiosa. A procissão de Corpus Christi, a exemplo de anos anteriores, percorre o Centro da cidade que estará “ornamentado” com produtos alimentícios coletados para o Hospital do Câncer de Barretos.





Tradição

Algumas cidades do interior preservam a tradição de enfeitar as ruas neste dia. Aliás, muitas delas fazem do enfeite de rua uma atração turística e esperam visitantes para admirar os quadros desenhados utilizando pó de serragem, folhas de plantas, pó de café, entre outros produtos que formam um tapete colorido e com alusão cristã.





Aqui

Votuporanga já viveu esse tempo. Nos anos 60/70, especialmente, os estudantes assumiam a tarefa de decorar as ruas por ocasião de Corpus Christi. As classes escolares se dividiam e assumiam quarteirões por onde passaria o cortejo. Havia até uma certa competição: quem fazia o melhor.