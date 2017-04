Anote Aí

publicado em 08/04/2017

100 dias

O prefeito João Dado (SD) foi bastante prestigiado no ato realizado de ontem, que marcou o balanço dos seus 100 primeiros dias de governo. O público presente praticamente ocupou todas as poltronas do Teatro Municipal e as autoridades representativas do município foram acomodadas no palco.





De paletó

A formação da mesa das autoridades e o local escolhido para o evento deram até um tom solene à reunião, mas Dado procurou simplificar, embora se apresentasse usando paletó. Entre as autoridades, estavam de paletó e gravata apenas os representantes do judiciário e do Ministério Público. Os demais, como de costume, estavam à vontade em traje esporte.





Descontração

Procurando ser o mais didático possível e até descontraindo o público em determinados momentos, o prefeito evitou que o encontro se tornasse uma palestra cansativa. Ele usou de recursos eletrônicos como imagem no telão, microfone de lapela e reforços de linguagem como a intervenção de secretários para esclarecer assuntos pertinentes a sua pasta.