Anote Aí

publicado em 07/04/2017

No expediente

A sexta-feira começa com um compromisso para os “patriotas municipais”. Ou seja, conferir o que Votuporanga realizou nos 100 primeiros dias do governo do prefeito João Dado. A prestação de contas, conforme divulgado, começa às 9H, no Centro de Convenções. As lideranças vão marcar presença, obviamente.





Aliás,

Para o Dado, esta semana começou com balanço de atividades administrativas para um grupo empresarial em Rio Preto, num encontro do Lide, e vai terminar hoje com prestação de contas para a comunidade. Hoje devem participar dos esclarecimentos também os secretários e membros do gabinete. Está tudo programado para não se tornar cansativo.





Em baixa

Deu na coluna política do Diário da Região: “Os cerca de 200 empresários que participaram do encontro do Lide com prefeitos da região, nesta terça, 4, em Rio Preto, também responderam enquete sobre o que pensam da administração pública. Em uma das perguntas, 61 % responderam que os prefeitos da região na atuam no desenvolvimento das empresas”. Sai debaixo.