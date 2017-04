Anote Aí

publicado em 06/04/2017

Vendendo peixe

Repercutiu positivamente o balanço apresentado pelo prefeito de Votuporanga, João Dado (SD), no encontro empresarial promovido pelo LIDE Rio Preto. Dado no seu discurso procurou motivar o empresariado a investir em Votuporanga. Ele falou do incentivo da Prefeitura e apresentou detalhes geográficos do 7º Distrito Industrial situado nas proximidades de Simonsen. Quem esteve lá gostou do discurso do Dado.





100 dias

O prefeito João Dado volta a debater as conquistas dos seus primeiros 100 dias de governo, amanhã, sexta-feira, às 9h, no Centro de Convenções. O encontro dirigido às lideranças convidadas tem o objetivo de apresentar o relato dos serviços efetuados pelo secretariado.