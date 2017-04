Anote Aí

publicado em 05/04/2017

100 dias

O prefeito João Dado (SD) agendou para sexta-feira, dia 7 de abril, às 9h, no Centro de Convenções, um evento para apresentação do balanço dos 100 primeiros dias de governo. Para o ato, a Prefeitura está expedindo convites para as lideranças políticas e empresariais.





Satisfação

Não é segredo que o prefeito Dado está satisfeito com o resultado desses primeiros dias de seu governo. Na quinta-feira passada, conforme noticiado aqui, ele reuniu numa chácara o seu secretariado para ouvir do titular de cada pasta o resultado dos trabalhos. Quem ouviu as explanações saiu de lá motivado.





Ao vivo

Diante da exposição motivadora de cada um dos secretariados, o prefeito Dado decidiu compartilhar os resultados num encontro com autoridades e empresários. Ele sabe que na plateia estarão os verdadeiros “formadores de opinião” da cidade. Com isso, espera o chefe do Executivo motivar ainda mais a cidade em torno do seu projeto de governo.