Anote Aí

publicado em 04/04/2017

Estrada do 27

Dizem que notícia boa não tem grande repercussão. Mas quem passa pela vicinal Adriano Pedro Assi, a famosa Estrada do 27, não tem como deixar de enaltecer a sua transformação. Depois de longos anos de tráfego sofrível com buracos incontáveis, a pista agora está um tapete. Mas, convenhamos, precisava esperar tanto tempo?





O tempo

Nunca é demais lembrar que a “gritaria” geral pelo recapeamento da estrada do 27 começou com uma faixa conduzida por usuários da estrada justamente na inauguração da pista dupla da rodovia Euclides da Cunha. Já naquela data, e na presença do governador Geraldo Alckmin, o então prefeito Junior Marão arrancou dele a promessa de recapeamento. Só que de lá pra cá passaram-se longos e tenebrosos anos de chiadeira geral.





Protestos

Vereadores da Câmara Municipal daquela época, entre eles Osvaldo Carvalho (PMDB), Jura (PT) e Eliezer Casali (PV) endossaram com as suas presenças o coro de protestos pedindo a recuperação da vicinal de Sebastianópolis do Sul. De nada adiantaram as manifestações. A obra só saiu do papel quando mais ninguém tinha esperança.