Anote Aí

publicado em 02/04/2017

Alckmin

Sem muito barulho, o governador Geraldo Alckmin aterrissou no aeroporto “Domingos Pignatari”, na manhã de sexta-feira passada, para cumprir uma agenda de atividades na região. Aqui ele foi recebido pelo prefeito João Dado, o vice Renato Martins e o deputado Carlão.





Recape

Segundo informa o vice Renatão, no encontro com o governador foi liberada uma verba de R$ 600 mil para obras de recapeamento em Votuporanga. Renatão cravou ainda que na próxima quarta-feira ele tem audiência com o governador em SP para dar andamento na liberação daquele dinheiro.





Novo líder

O veterano deputado Barros Munhoz (PSDB), de 72 anos, é o novo líder de governo na Assembleia Legislativa. Ele foi o escolhido pelo governador Geraldo Alckmin. O deputado votuporanguense Carlão Pignatari, ex-líder do PSDB naquela Casa, também era cotado para ocupar o cargo. Alckmin preferiu o político de Itapira, cidade que Munhoz já foi prefeito.