Anote Aí

publicado em 01/04/2017

Futuro

Na conversa reservada entre os irmãos consta que Carlinhos fez um balanço da passagem de Juninho pela Prefeitura. Embora se reconheça que houve um salto altamente produtivo na administração da cidade, isso teve um custo elevado para a dedicação à família e aos negócios. Carlinhos quer o seu irmão mais próximo de casa.





Apoio

Ainda dentro deste contexto, sabe-se que Junior Marão desfruta de muito prestígio entre as lideranças políticas de São Paulo. A medida que o tempo se aproxima da eleição vai haver um assédio para a disputar do pleito eleitoral como deputado. Pessoalmente, Junior Marão já deu clara demonstração que tem sangue político e gosta do poder. Contudo, a decisão da família, indiscutivelmente, deve prevalecer.





Falando nisso,

Junior Marão foi uma das estrelas presentes na inauguração da Casa de Repouso para Idosos do médico geriatra Luciano Melo, na noite da última sexta-feira. Marão teve direito a discurso e foi lembrado também pelos outros demais oradores, além do assédio dos convidados.