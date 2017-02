Anote Aí

publicado em 04/02/2017

Cadê o dinheiro?

Faltaram verbas para o bolso dos trabalhadores que construíram o poção da zona leste, lá pelos lados dos comerciários. O problema é que a empreiteira que assumiu a obra deixou de cumprir a sua parte com os funcionários e fornecedores. Essa gente está chiando e com razão





Manifesto

O assunto ganhou espaço na imprensa e virou o tema do dia ontem em vista de um manifesto que aconteceu no local da obra. A Rádio Cidade cobriu o protesto de trabalhadores com transmissão “ao vivo” do local. Muita gente solidarizou-se.





Outros

E não foi só trabalhadores que ficaram na mão. Outra empresa parceira do ramo de construção civil, que terceirizou parte da obra, também está sem receber. Segundo informações, a cobrança já está sendo feita via judicial.