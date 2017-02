Anote Aí

publicado em 01/02/2017

Com tudo

Quem voltou com tudo à tribuna na Casa de Leis foi o vereador Ali Hassan Wanssa, o Dr.Ali (PV). O parlamentar não poupou críticas ao deputado federal Fausto Pinato, que comentou as declarações do legislador de Votuporanga na semana passada.





Resposta

Ali não gostou do deputado chamá-lo de retrógrado por conta das suas declarações. Para quem não sabe, o ex-delegado reclamou do fato de Votuporanga não ter hemocentro. Para Fausto Pinato, a fala de Ali soou como bairrismo. O vereador “soltou os cachorros” contra o deputado.





Chandelly

Na tribuna, o vereador Leonardo da Silva Brigagão, o Chandelly Protetor (PTC), elogiou o secretário municipal de Obras, Gilmar Aurélio, o Gaspar. Segundo o legislador, o secretário tem atendido todos os pedidos dos vereadores. Mesmo com apenas um mês de trabalho, Gaspar vem constantemente recebendo elogios.