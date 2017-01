Anote Aí

publicado em 31/01/2017

Imaginação

Pode ser imaginação de alguns. Na verdade, o Dr. Ali é brincalhão e não estaria na tribuna da Câmara a serviço de grupos políticos interessados em afastar Fausto Pinato do circuito votuporanguense. Mas tem muita gente que aposta nessa possibilidade. Esses dão palmas para o Ali.





Braços dado

Justiça seja feita. Com a eleição de Dado para prefeito, Fausto Pinato, que ocupa até o gabinete que era do Dado em Brasília, se aproximou muito de Votuporanga. Foram várias as oportunidades que Pinato apareceu de braços dado com o novo prefeito em eventos na cidade. Isso começou a preocupar outras lideranças políticas.





Eu, heim!

A ligação Dado e Pinato hoje é tão afinada que os meios políticos locais já questionam uma eventual candidatura de Junior Marão (PSDB) a deputado federal. Neste caso como ficaria o apoio do prefeito? A tendência (lógica) é apoiar o Marão e ganhar um inimigo em Fernandópolis. Nessas condições, ninguém queria esta na pele do Dado.