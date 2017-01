Anote Aí

publicado em 27/01/2017

É tucano

O ex-prefeito Junior Marão descartou qualquer possibilidade de deixar o seu partido, o PSDB. Na semana passada correu rumores de que ele estaria de malas prontas para ingressar no DEM. A notícia chegou a ser publicada em Rio Preto.





Repercutindo

O vice-prefeito Renato Martins, que é uma das lideranças do DEM nesta região, apressou-se em repercutir a notícia. Contudo, voltando de recentes férias, o ex-chefe do Executivo desqualificou qualquer investida nesse sentido. Ele é tucano e ponto final.





Simpatia

Até faz sentido especular o Junior Marão no DEM em vista da sua forte ligação política com Rodrigo Garcia, o “manda chuva” do Democrata. Ninguém duvida que depois do PSDB a segunda opção partidária de Junior Marão seria o DEM.