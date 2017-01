Anote Aí

publicado em 25/01/2017

Diferente

Quem pensou que na Câmara Municipal de Votuporanga tudo seria tranquilo, uma vez que a grande maioria é da base aliada ao prefeito João Dado (SD), se enganou. A 1ª Sessão Ordinária do ano, na noite de anteontem, já mostrou que nem tudo serão flores na Casa de Leis e que acontecerão sim debates acalorados.





Marcelo

O discurso do vereador Marcelo Coienca (PMDB) foi o diferencial do primeiro encontro do ano. Ele falou diferente da maioria dos presentes e até votou contrário em um projeto. O parlamentar também levantou um assunto polêmico, que foi a escolha da presidência da Câmara Municipal.





Contrário

Coienca não gostou de um projeto que diminui a gratificação de alguns servidores municipais. Ele observou que ninguém gosta quando o assunto é mexer no bolso. Para o vereador, o projeto poderia esperar um pouco mais. “Eu acho que não é uma coisa que tinha tanta pressa, poderia aguardar. No meu ponto de vista, desvalorizaram os profissionais”, comentou.