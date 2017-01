Anote Aí

publicado em 24/01/2017

Pontapé

Na noite de ontem foi dado o pontapé do novo Legislativo votuporanguense. As galerias da Casa de Leis até que recebeu bom público. Entre eles, servidores municipais, ex-vereadores e secretários. Todos atentos ao discurso inicial da sessão de João Dado.





À vontade

João Dado debutou em grande estilo na abertura dos trabalhos da 1ª Sessão Ordinária de 2017 da Câmara Municipal. Na tribuna, o prefeito mostrou-se à vontade para discorrer com propriedade sobre os assuntos de cada secretaria.





Afinado

Com apenas 17 dias úteis do início de sua gestão, Dado mostrou que já está familiarizado com toda a estrutura da Administração e bem entrosado com seu secretariado. O prefeito fez questão de aproveitar o momento para também anunciar novidades.