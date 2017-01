Anote Aí

publicado em 22/01/2017

Mais necessitados

Osmair destacou que busca trabalhar por toda a população de Votuporanga, em destaque por aqueles que mais necessitam do Poder Público. Ele pretende fazer um mandato lado a lado com a comunidade para saber o que acontece nos bairros e tentar ajudar na resolução dos problemas.





Rotina

O presidente observou ainda que o trabalho no Poder Legislativo também tem uma rotina árdua nas análises dos projetos, que podem ser dos próprios vereadores ou da Prefeitura Municipal. Aliada a essa rotina, é importante o vereador saber o que acontece na cidade e as necessidades do povo.