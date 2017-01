Anote Aí

publicado em 18/01/2017

André Figueiredo

O ex-vereador André Figueiredo (PP) está com um novo desafio. Desta vez não no Poder Legislativo, como parlamentar, mas sim no Executivo. André foi escalado pelo prefeito João Dado para trabalhar na Secretaria de Esportes e Lazer, ao lado do secretário Mineiro.





Função

A função atual do ex-vereador é a de vistoriar e fiscalizar todas as academias a céu aberto e os playgrounds instalados no município. André Figueiredo é o responsável pela solicitação de limpeza e reparos dos aparelhos e brinquedos.





PV

Segundo comenta-se nas rodas políticas da cidade, quem está tendo certa dor de cabeça neste início de ano é o presidente do PV, o ex-vereador Eliezer Casali. Mesmo em alta com a segunda maior bancada da Câmara Municipal, consta que o partido vem sofrendo algumas baixas importantes.