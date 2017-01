Anote Aí

publicado em 15/01/2017

De volta

O ex-prefeito Junior Marão, que saiu de cena ao passar a chave da Prefeitura para João Dado, está de volta. Ele retorna de férias terça-feira, após viagem ao exterior com a família. O futuro de Junior Marão começa a ser desenhado a partir desta semana.





Política

Ao deixar a Prefeitura no final do ano, Junior Marão não mostrou-se preocupado com o seu futuro político. Alguns amigos apostam que ele vai ocupar cargo no governo de SP. Outros, no entanto, garantem que ele começa os preparativos para a campanha política de 2018 como possível candidato a deputado federal.





Tô nem aí

Ele, pessoalmente, quando provocado a tocar no assunto, desconversa. Marão não firma disposição de concorrer à Câmara Federal, mas também não descarta. Não mostra disposição de trabalhar no governo e nem precisa disso. Assim, vai deixando acontecer.