Anote Aí

publicado em 13/01/2017

De tudo um pouco

Quem acompanhou a reunião do prefeito João Dado com os servidores públicos municipais, na tarde de anteontem, viu que teve um pouco de tudo no encontro que discutiu a nova tabela de salário dos funcionários e o possível fim do 14º salário.









Agitado

O encontro foi agitado e teve vaias, aplausos, risadas e tudo mais. A Câmara Municipal ficou lotada, inclusive muitas pessoas precisaram ficar de pé. Os assuntos abordados foram de bastante interesse dos servidores públicos.









De pé

Entre os muitos que ficaram de pé, estava Emerson Pereira, secretário municipal de Direitos Humanos. Acostumado a ficar nas cadeiras confortáveis da Casa de Leis, ele se viu obrigado a acompanhar toda a reunião de pé.