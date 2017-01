Anote Aí

publicado em 11/01/2017

14º salário

As mudanças propostas para o pagamento do 14º salário aos servidores municipais volta a ser debatido hoje. Com apresentação de gráficos, o prefeito João Dado dará uma explicação sobre a proposta por ele sugerida. Será hoje na Câmara.









A palavra

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais espera ter a chance de falar no encontro. De início, o defensor da classe não sabe se terá a palavra, mas quer sim comentar o assunto, que já deu “pano prá manga”, principalmente nas redes sociais.









O Sindicato

No entanto, o Sindicato dos Servidores Públicos não vê a iniciativa como uma simples “matemática” que pode ser resumida em uma aritmética de 8 X 13, e sim debatida com mais ênfase junto a categoria, até para verificar se não há outras alternativas”.