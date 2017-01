Anote Aí

publicado em 08/01/2017

Inovação

Esse ato de secretariado municipal tomar posse no cargo de paletó e gravata no dia 6 de janeiro não estava no protocolo. Nos governos anteriores, os secretários normalmente assumiam as suas funções numa reunião informal de trabalho no dia 2 de janeiro. E sem nenhuma pompa.





Esta foi a primeira vez que saiu a foto oficial do secretariado. O retrato da posse era privilégio apenas dos eleitos empossados e da mesa diretora da Câmara Municipal. O secretariado agora está mais valorizado.





Virou atacante

Quem viu o vereador Silvão se manifestar na sessão extraordinária nesta semana, estranhou o seu comportamento. O homem saiu da defesa e partiu para o ataque.