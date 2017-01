Anote Aí

publicado em 07/01/2017

Finalmente

Depois de seis dias respondendo por oito secretarias municipais, o prefeito João Dado empossou na manhã de ontem o seu secretariado.





Interino

Por meio de um decreto assinado no último dia 2, Dado passou a atuar nas áreas técnicas para não deixar as secretarias obsoletas enquanto não dava posse aos secretários por motivos judiciários. Para ele, um caso inusitado feito pelo Poder Judiciário interferindo no Poder Executivo, que impediu o exercício conferido pelo povo democraticamente.





Pontualidade

Depois da bronca sobre pontualidade na primeira reunião com o secretariado, no primeiro dia de governo, na segunda-feira (2), os secretários ficaram atentos ao horário marcado pelo chefe do Executivo. Todos estavam no horário combinado no Gabinete do Prefeito para serem empossados na manhã de ontem.